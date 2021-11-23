"Беспредельщики, у которых все схвачено". В Николаевской области жестоко избили активиста

В Николаевской области напали на волонтера Андрея Дикусара / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине произошло очередное нападение на активиста. В этот раз на днях был избит общественник из Южноукраинска Николаевской области, волонтер Андрей Дикусар.

Пострадавший рассказал сайту "Сегодня" детали инцидента.

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По словам Дикусара, он и его приятель стали жертвами беспредельщиков, которые уже давно терроризируют весь город, но при этом остаются безнаказанными.

Напали на улице

Пострадавший считает, что мужчины решили напасть на него, когда увидели на улице. Мотивировали тем, что, якобы, он оскорблял их мать, хотя это неправда.

"Я с компанией возвращался из гостей. По дороге мы остановились у магазина недалеко от центра Южноукраинска, чтобы выпить кофе. В это время сюда подъехала машина, из которой вышли несколько человек. Подошли к нам и начали бить меня", – рассказывает Андрей Дикусар.

Мама нападавшего – адвокат, у которой все "схвачено"

"В итоге я оказался в больнице – у меня сломаны две лицевых кости, ушиб мозга. Пока я лечусь, судмедэксперт не может определить тяжесть повреждений. Фамилии нападавших пока огласить не могу, но один из них – из семьи, которая терроризирует весь город. Мама у них – адвокат, у которой все "схвачено" в суде и прокуратуре", – добавил Андрей Дикусар.

Он уточнил, что пострадал и его приятель – медикам пришлось зашивать ему губу.

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Не первое нападение

По словам Дикусара, есть информация, что эта же компания за три недавних ночи несколько раз напала на других людей.

"Это беспредельщики и такое происходит на протяжении многих лет!", – говорит Дикусар.

К этому он добавляет, что на место происшествия была вызвана полиция, но никто не был задержан.

"Один из нападавших держал руку за спиной, возможно у него был пистолет", – резюмирует Дикусар, который уже вторую неделю лежит в больнице.



В пресс-службе полиции Николаевской области сообщили сайту "Сегодня", что сейчас уточняют все обстоятельства произошедшего, после чего будут готовы прокомментировать.