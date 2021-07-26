Без магазинов, транспорта и дорог. Как живет высокогорное село на Закарпатье – видео

Раньше в селе было около 500 жителей, но оставаться в таком отдаленном месте люди не хотят

Село Гусный на Закарпатье. Коллаж "Сегодня"

В высокогорном селе Гусный на Закарпатье все еще бурлит жизнь. Съемочная группа "Сегодня" добралась до крайнего села на границе со Львовской областью и увидела, как там живут местные.

Журналисты поднимались пешком вместе с Натальей и Романом более километра по бездорожью – по болоту, через камни, вдоль заброшенных деревянных домов. 23 дома, в которых еще живут люди, стоят далеко друг от друга.

"Пять, шесть, семь лет назад было больше. Было где-то до 35 дворов, проживали. Просто никому оно не нужно, если честно", – сказала завклуба Гусного Наталья Русин.

Старейший житель села – 88 летний Василий Ильич вспоминает – когда-то здесь жили около 500 человек, а теперь едва 80. Вся надежда на соседей и дочь, потому что до ближайшей деревни нет ни одного транспорта. На все село три машины и несколько мотоциклов.

Единственный магазин товаров повседневного спроса закрылся еще 25 лет назад. С тех пор в селе нет ни одного магазина. Наталья Русин заведует сельским клубом. Это единственное рабочее место, которое еще есть в деревне. Большинство работает в райцентре или в Ужгороде. Летом – собирают грибы и чернику, сдают их перекупщикам. Держат коров и коз.

"Ближе всего это Ужок, от нас до электрички семь километров, до автобуса – шесть. Был недавно такой случай – "скорая" ехала в село и не могла доехать, поломалась, врачи шли пешком", – сказал местный житель Роман Русин.

Затяжные Карпатские зимы – самый сложный период в горах. В это время жители Гусного изолированы. Больше всего переживают за детей. Их здесь – 15, все разного возраста. А единственный школьный автобус иногда даже не доезжает до села – потому что дороги нет. Местные о ней мечтают.

Областные чиновники в Гусном за все время не бывали.

Напомним, на Закарпатье три высокогорные села оказались отрезаны от райцентра из-за сплошного бездорожья.

Кроме того, почти пять тысяч сел по всей Украине сейчас на грани вымирания, так как там не хватает жителей. По этой причине в Винницкую область приглашают потенциальных обитателей.