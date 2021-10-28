Без осадков! Прогноз погоды во Львове на 28 октября (карта)

В этот день во Львове ожидается ветреная погода/Коллаж: Сегодня

В четверг, 28 октября, во Львове ожидается теплая, как для осени, погода. Прогнозируют переменную облачность.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

По прогнозу синоптиков, во Львове в течение дня столбики термометров будут колебаться от +13 до +15 градусов. Осадков не ожидается. Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.

Климат Украины через 50 лет

В ближайшие 50-100 лет климат в Украине будет становиться все более сухим, прогнозируют эксперты. На территорию нашей страны будут поступать высокотемпературные сухие воздушные массы. Постепенное опустынивание будет ползти с юго-востока на северо-запад.

Реклама

Читайте также