Без развлечений, но с носками: как проходит первый день локдауна в Харькове (фото)

После введения локдауна в Украине в Сети писали, якобы в Харькове не все придерживаются карантинных мер. В частности, местные Telegram-каналы публиковали видео, как местные жители отдыхают на ледовом катке.

Журналисты "Сегодня" проверили, правда ли это и какая ситуация в городе в первый день локдауна.

Фото: Виталий Семченко

Фото: Виталий Семченко

Вечером на площади Свободы не работает ни каток, ни аттракционы. Также закрыты все домики с едой.

Фото: Виталий Семченко

Фото: Виталий Семченко

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Работает только один ларек, там продают шоколад. Люди уже выстроились в очередь.

Фото: Виталий Семченко

При этом людей на улицах довольно много. Они гуляют и фотографируются возле новогодних украшений. Стоит отметить, что многие из них без масок. В том числе и Деды Морозы, которые постоянно контактируют с людьми.

Фото: Виталий Семченко

Фото: Виталий Семченко

В то же время в магазинах карантин все-таки нарушают и продают товары и из "запретного списка". Например, носки и колготы.

Напомним, вопреки карантинным ограничениям столичные новогодние развлечения продолжают свою работу – люди катаются на коньках и горках, фотографируются с Дедом морозом и гуляют компаниями.

Кроме того, мы рассказывали, что запрещено во время зимнего локдауна.