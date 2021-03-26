Без света, воды и газа. "Социальное жилье" на Волыни ужаснуло украинку-сироту

Обшарпанная лачуга без света, воды, газа и канализации – такое "социальное жилье" получила украинская сирота Наринэ Мнацаканян в селе Голобы на Волыни.

Как сообщает журналист новостей "Сегодня" Таисия Брощак, мать Наринэ умерла, а ее отца лишили родительских прав.

Наринэ исполнилось 18, и по закону государство должно найти ей жилье, но это место – домом не назовешь.

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"В эту пятницу я впервые увидела, что здесь творится. У меня был шок. Это социальное жилье потом будет даваться еще кому-то и они должны будут жить здесь точно так же", – жалуется Наринэ .

Горы хлама, которые сюда снесли бездомные, Наринэ и ее муж выносят во двор. Они ждут ребенка и поэтому пытаются хоть как-то украсить дом.

"Немного расчистили стены, дальше будет потолок, там балку поменяем обязательно. Иначе оно все будет дальше гнить", – делится планами девушка.

Наринэ хорошо знакома всем соседям – они помогают ей кто чем может: одеждой, посудой, срезать деревья, почистить территорию и дают воду.

Предоставить девушке другое жилье в сельсовете не могут, потому что его попросту нет.

"Мы поставили Наринэ на квартирный учет, но квартиры у нас в Голобской общине не строятся и не раздаются. А именно социальное – чтобы она имела крышу над головой, скажем так – было предоставлено ей сроком на 1 год", – объясняет заместитель Голобского поселкового главы Наталья Борисюк.

Местные власти обещают помочь с ремонтом – в заброшенной избушке уже провели электричество и скоро начнут строить печь.

Но, как объясняют юристы, все это должны были сделать до того, как поселить там сироту.

"Это жилье непригодно для проживания не в соответствии со строительными, техническими или санитарно-гигиеническими, а в соответствии со стандартами проживания", – говорит руководитель Волынского регионального центра юридической помощи Наталья Смолярчук.

Но деваться Наринэ некуда: она дожидается ремонта и сама чинит что может. Она надеется, что сельсовет выполнит обещание, и ее ребенок будет жить в достойных условиях.

Напомним, что с 1 января этого года Кабмин увеличил размер социальной стипендии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые учатся.

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому дети-сироты смогут жить в приемных семьях после совершеннолетия.