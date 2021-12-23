Бил ногами: в Ровно школьник изуродовал лицо девочке (фото)

В Ровно школьник избил сверстницу. Фото: коллаж "Сегодня"

В Ровно 7-классник жестоко избил девочку из параллельного класса. У пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы внутренних органов.

Об этом сообщает Радио Трек.

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Детали ЧП

Происшествие случилось в школе №1 в Ровно. Ученица 7-го класса собиралась домой возле раздевалки. Одноклассница в шутку дернула ее за руку, а та нечаянно толкнула стоящего возле нее парня. Школьник в ответ начал избивать девочку.

Как рассказала мама пострадавшей Юлия, парень избивал школьницу с неописуемой жестокостью, даже ногами, когда девочка лежала на земле. В результате драку никто не остановил.

Девочку пришлось госпитализировать

Сама школьница мало что помнит, а учителя знают о произошедшем со слов очевидцев.

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7-классницу пришлось госпитализировать в больницу. Там у нее диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы внутренних органов. Сейчас девочку выписали, но она продолжает лечение дома. Также у школьницы кроме физических травм – стресс, шок и испуг.

Осторожно! Фото не для слабонервных

У девочки много травм. Фото: Радио Трек

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Что известно о нападавшем?

По словам очевидцев, парень ходит на борьбу и живет с бабушкой и дедушкой. Его мама сейчас за границей и пообещала вернуться на этой неделе.

Что будет со школьником?

Полиция по факту умышленного нанесения легких телесных повреждений открыла уголовное производство. Несовершеннолетний парень должен быть вызван на допрос.

Что думает по поводу этой ситуации дирекция школы – пока неизвестно.

Как понять, что ребенка травят в школе?

В Украине 67% детей в возрасте от 11 до 17 лет сталкивались с проблемой буллинга, но родители могут помочь детям противостоять травле. Об этом сайту "Сегодня" рассказал психотерапевт, советник главы Минздрава Спартак Суббота.

Как определить самому, что ребенка травят в школе?

У ребенка резкая смена настроения, полная апатия, снижение успехов в учебе и физической активности, неспособность получать удовольствие, отказ от кружков, отказ даже от гаджетов. Последнее сейчас – это мерило здоровья. Если ребенок "сидит в гаджете", то это означает, что он чем-то заинтересован.

Также стоит обращать внимание на то, как часто ребенок прогуливает школу.

Что делать родителям?

Во-первых, вмешаться в ситуацию. Для начала обратиться к классному руководителю ребенка, к руководству школы и в службу по делам детей. Но бывает и такое, что в школе "не слышат" родителей и отвечают, мол, а что мы можем сделать.

"В таком случае надо обязательно обратиться за помощью к детскому психологу. Ребенку необязательно разъяснять то, для чего это делается. Кстати, случается и такое, что и физически крепкие школьники являются объектом буллинга", – рассказал психотерапевт.

Согласно исследованию ЮНИСЕФ:

67% детей в Украине в возрасте от 11 до 17 лет сталкивались с проблемой буллинга;

48% детей никому не рассказывали о случаях буллинга;

44% школьников были наблюдателями буллинга, но игнорировали его, потому что им было страшно за себя.

24% детей стали жертвами буллинга.

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