Бил за "плохое поведение" и угрожал оружием. В Житомирской области патрульный пытал людей

В январе этого года указанный полицейский избил в отделении парня, который пришел сообщить о совершении кражи – что известно о подозреваемом

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В Житомирской области патрульный, который издевался над юношей, как оказалось, не впервые применяет силу. Ему уже сообщили о новом подозрении. Дело открыли в подразделении по противодействию нарушения прав человека Генеральной прокуратуры.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Что произошло

Во время расследования дела об избиении двух парней в Житомирской области оказалось, что полицейский бил парня, который заявил о совершении кражи и спорил с правоохранителем.

Тогда полицейский нанес ему удары в голову и туловище, пытаясь наказать за "плохое поведение" и запугать.

Первое дело, к которому причастен полицейский

В январе 2021 между населенными пунктами одного из районов Житомирской области группа лиц, требуя у двух юношей признать причастность к похищению автомобиля, избили их руками и ногами, а также заставили стоять на коленях.

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К таким действиям присоединился патрульный, который прибыл на место происшествия. Вместо того, чтобы помочь пострадавшим, полицейский достал пистолет, перезарядил его и приставил к голове одного из пострадавших и спустил крючок пистолета, требуя предоставить сведения о угоне авто.

Также напомним, в Сумах патрульные привселюдно пытали задержанного инвалида.

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