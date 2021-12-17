Благотворители и хоккеисты поздравили детей Донбасса с днем святого Николая

Каждый ребенок с нетерпением ждет День святого Николая. Коллаж "Сегодня"

Традиционно в канун Дня Николая Фонд Бориса Колесникова и хоккейный клуб "Донбасс" посещают учебные заведения Донецкой области и поздравляют детей с новогодними праздниками. Восемь лет благотворители и хоккеисты выступают в роли помощников святого Николая, принимают участие в тематических утренниках и раздают подарки.

Социальная акция

В этом году представители Фонда и клуба побывали в школах, интернатах и детских домах Дружковки, Константиновки, Торецка, Святогорска, Краматорска, Славянска, Николаевки, Покровска, Покровского, Александровского и Славянского районов, Ильиновской ОТГ и передали детям 67 000 сладких наборов. Кроме того, подарки получили учащиеся техникумов Константиновки и Дружковки, а также 7 100 педагогов области.

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"Каждый ребенок с нетерпением ждет Дня Николая, и мы счастливы поздравить наших юных друзей с этим праздником. Очень хочется, чтобы они ежедневно ощущали себя счастливыми, умели дружить, мечтали, верили в добро и чудеса, особенно новогодние. Я желаю всем землякам крепкого здоровья, мира, уверенности, что вместе мы решим взрослые проблемы ради наших детей и их будущего. Счастливого всем Нового года и Рождества!", – говорит Борис Колесников, президент благотворительного Фонда.

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К официальным делегациям присоединились также игроки ХК "Донбасс". Спортсмены не только поздравили ребят с наступающими праздниками, но и рассказали им о своих достижениях в хоккее, пользе спорта и здорового образа жизни. Педагоги говорят: этих встреч дети всегда ждут с особым трепетом.

"Из года в год представители Фонда Бориса Колесникова и ХК "Донбасс" посещают наши утренники в канун Дня Николая. И для нас, и для ребят они являются настоящими волшебниками, которые появляются, чтобы подарить замечательное настроение, заряд позитива и вручить подарки. Такие визиты и общение очень важны для юного поколения: дети стремятся быть похожими на титулованных спортсменов, начинают заниматься спортом, хорошо учиться, интересуются хоккеем. От имени всех педагогов и родителей благодарю Бориса Колесникова за поддержку жителей Донетчины, мы ценим его за благие дела, твердое слово и заботу", — подчеркивает Светлана Бурдун, директор Ильиновской опорной школы.

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За годы реализации социальной акции Фонда и клуба по поздравлению школьников Донецкой области с Днем Николая сладкие подарки получили около 500 000 детей.

Как мы ранее рассказывали, ​день святого Николая ждут и дети, и взрослые. Ведь подарки любят все. Если вы взяли на себя роль доброго волшебника , постарайтесь, чтобы этот день получился праздничным с самого утра.

Кроме того, что мы все будем получать подарки, в доме должен быть аромат самого разного печенья. Однако это не повод баловать детей конфетами, ведь можно выбрать более полезные сладости.