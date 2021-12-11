Блэкаут в Крыму. Почему в оккупированном селе люди третий год сидят без света

В крымском селе целая улица без света уже третий год. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Приятное Свидание, расположенном в оккупированном Крыму, целая улица третий год остается без электричества. Местные жители обвиняют крымские власти в организации блэкаута.

Об этом пишет издание Крым.Реалии.

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Третий год без света

В селе Приятное Свидание на улице Южной люди сидят без электричества уже третий год. Еще в 2017 году местные жители договорились с энергоснабжающим предприятием "Крымэнерго" о подключении своих домов к энергосетям, но те договоры до сих пор не исполнены.

"На все наши письма, просьбы, обращения отвечают отписками. Весь 2020 год они писали, что исполнить обязательства им не позволяет эпидемиологическая обстановка. До этого писали, что надо много денег, поэтому они пока не могут нас подключить", – рассказала местная жительница Оксана Омельченко.

Люди обращаются к Путину

Жители села обратились на "горячую линию" президента России Владимира Путина. В результате в населенном пункте установили электроопоры со счетчиками и на этом работы закончились.

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"В 2020 году нам пообещали, что все подключат до января 2021 года. В третий раз нам пришел ответ, что подключат до 1 июня 2021 года", – говорят местные жители.

Как люди выживают без света?

По словам жительницы села Оксаны, ей приходится ходить в туалет с включенным фонариком на телефоне.

"Потому что, если я лишний раз включу где-то лампочку, у меня может отключиться инвертор, который обеспечивает наш дом электричеством от солнечной энергии. Солнечная станция, которую мы купили, обеспечивает нас только днем, но с наступлением вечера жизнь в нашем доме замирает", – рассказала Оксана.

Кроме того, пенсионерка Марина Череда также установила солнечные батареи. Чтобы освещать дом и обогреваться, она купила еще и энергогенератор. Зимой топливо для него обходится в 700 рублей в день, поэтому для покрытия затрат семья женщины взяла два кредита.

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Что говорят власти?

В приемной "Крымэнерго" на вопрос журналистов заявили, что все руководители "на выезде", и рекомендовали обратиться письменно.

"В телефонном режиме никакой информации мы не даем. Если вам нужно интервью, сделайте сначала заявку в письменном виде", – ответили в ведомстве.

В Министерстве топлива и энергетики "российского правительства Крыма" также не смогли оперативно предоставить информацию о ситуации в Приятном Свидании, попросив направить информационный запрос.

Стоит отметить: российские власти уверяют, что дефицит электроэнергии Крыму не грозит, поскольку его энергосистема c началом работы Таврической и Балаклавской ТЭС "стала профицитной", а поставки электроэнергии по энергомосту "идут как в Крым, так и из Крыма".

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