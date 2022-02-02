Боевики атаковали с беспилотника КПВВ "Гнутово" на Донбассе (фото)

В результате атаки никто не пострадал / Коллаж "Сегодня"

Сегодня российско-оккупационные войска обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Гнутовое" в Донецкой области. Противник применил беспилотник, с которого сбросил заряд ВОГ.

Об этом сообщает МВД.

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В результате атаки никто не пострадал. Одного из военных от ранения спас металлический жетон, который остановил обломок гранаты.

"Такие действия оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий", – сообщили в МВД.

Боевики атаковали с беспилотника. Фото: МВД

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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