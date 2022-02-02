Боевики атаковали с беспилотника КПВВ "Гнутово" на Донбассе (фото)

В результате атаки никто не пострадал / Коллаж "Сегодня"
Сегодня российско-оккупационные войска обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Гнутовое" в Донецкой области. Противник применил беспилотник, с которого сбросил заряд ВОГ.
Об этом сообщает МВД.
В результате атаки никто не пострадал. Одного из военных от ранения спас металлический жетон, который остановил обломок гранаты.
"Такие действия оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий", – сообщили в МВД.
Боевики атаковали с беспилотника. Фото: МВД
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.