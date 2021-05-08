Боевики атаковали ВСУ на Донбассе: где было жарче всего

Военнослужащие ООС открывали ответный огонь по позициям боевиков, обо всех нарушениях перемирия сообщили миссии ОБСЕ

/ Фото: Минобороны Украины

Боевики на Донбассе продолжают нарушать перемирие. За прошлые сутки, 7 мая, они 11 раз обстреляли позиции ВСУ. С начала суток 8 мая зафиксированы еще два обстрела. Боевых потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщил штаб Объединенных сил.

Где стреляли

7 мая:

Реклама

Возле населенного пункта Пески враг трижды открывал огонь из минометов 120 и 82 калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи песком.

враг трижды открывал огонь из минометов 120 и 82 калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи песком. У населенного пункта Шумы противник вел огонь из артиллерийских установок 122 калибра, минометов 120 калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

противник вел огонь из артиллерийских установок 122 калибра, минометов 120 калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Новогородского оккупанты совершили обстрел из минометов 120 калибра.

оккупанты совершили обстрел из минометов 120 калибра. В направлении населенных пунктов Верхнеторецкое и Невельское совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

и совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов. У Авдеевки тоже стреляли из крупнокалиберных пулеметов, а также противотанковых гранатометов.

тоже стреляли из крупнокалиберных пулеметов, а также противотанковых гранатометов. Недалеко от населенного пункта Новотошковское вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у Водяного – еще и из подствольных гранатометов.

вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у – еще и из подствольных гранатометов. В районе Пивденного оккупанты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

8 мая:

Вблизи Пивденного противник вел огонь из артиллерийских установок 122 калибра и минометов 120 калибра.

противник вел огонь из артиллерийских установок 122 калибра и минометов 120 калибра. Неподалеку от Авдеевки оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов, а обо всех нарушениях украинская сторона сообщила ОБСЕ.

Напомним, в течение апреля боевики "ДНР-ЛНР" потеряли 69 своих наемников. В ВСУ сообщают, что все потери не боевые.

Видео: Сегодня