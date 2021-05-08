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Боевики атаковали ВСУ на Донбассе: где было жарче всего

8 мая, 08:04

Ксения Капустинская

Военнослужащие ООС открывали ответный огонь по позициям боевиков, обо всех нарушениях перемирия сообщили миссии ОБСЕ

/ Фото: Минобороны Украины

Боевики на Донбассе продолжают нарушать перемирие. За прошлые сутки, 7 мая, они 11 раз обстреляли позиции ВСУ. С начала суток 8 мая зафиксированы еще два обстрела. Боевых потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщил штаб Объединенных сил.

Где стреляли

7 мая:

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8 мая:

Украинские военнослужащие открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов, а обо всех нарушениях украинская сторона сообщила ОБСЕ.

Напомним, в течение апреля боевики "ДНР-ЛНР" потеряли 69 своих наемников. В ВСУ сообщают, что все потери не боевые.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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