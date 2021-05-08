Боевики атаковали ВСУ на Донбассе: где было жарче всего

/ Фото: Минобороны Украины
Боевики на Донбассе продолжают нарушать перемирие. За прошлые сутки, 7 мая, они 11 раз обстреляли позиции ВСУ. С начала суток 8 мая зафиксированы еще два обстрела. Боевых потерь среди украинских военных нет.
Об этом сообщил штаб Объединенных сил.
Где стреляли
7 мая:
- Возле населенного пункта Пески враг трижды открывал огонь из минометов 120 и 82 калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи песком.
- У населенного пункта Шумы противник вел огонь из артиллерийских установок 122 калибра, минометов 120 калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Вблизи Новогородского оккупанты совершили обстрел из минометов 120 калибра.
- В направлении населенных пунктов Верхнеторецкое и Невельское совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.
- У Авдеевки тоже стреляли из крупнокалиберных пулеметов, а также противотанковых гранатометов.
- Недалеко от населенного пункта Новотошковское вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у Водяного – еще и из подствольных гранатометов.
- В районе Пивденного оккупанты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
8 мая:
- Вблизи Пивденного противник вел огонь из артиллерийских установок 122 калибра и минометов 120 калибра.
- Неподалеку от Авдеевки оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
Украинские военнослужащие открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов, а обо всех нарушениях украинская сторона сообщила ОБСЕ.
Напомним, в течение апреля боевики "ДНР-ЛНР" потеряли 69 своих наемников. В ВСУ сообщают, что все потери не боевые.
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