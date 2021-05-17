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Боевики бьют из гранатометов по бойцам ВСУ: где стреляли в этот раз

17 мая, 07:45

Татьяна Очеретяная

Фото Oleksandr Klymenko/Reuters Украинский военный на Донбассе

За прошлые сутки, 16 мая, боевики на Донбассе 15 раз обстреляли украинских военных. Сегодня зафиксировали уже одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал президенту РФ Владимиру Путину убрать войска с Донбасса, вернуть Украине контроль над территорией и границей, и тогда война быстро закончится.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что за два года в противостоянии с Россией удалось достичь определенных результатов, которые были невозможны раньше, – как на фронте, так и в дипломатии.

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