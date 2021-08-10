Боевики готовятся к наступлению? Разведка сообщила тревожные данные из "Л/ДНР"

Оккупанты усилили боевую подготовку / Фото: Минобороны РФ

Пока передовые подразделения боевиков продолжают обстрелы ВСУ, в тылу оккупационные войска провели учения – отрабатывали среди прочего наступление.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование ВС РФ продолжает поддерживать в готовности к применению соединения и части оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В течение прошлой недели противник провел командно-штабные учения первого и второго "армейских корпусов". Отрабатывались наступательные действия танковых и мотострелковых подразделений при поддержке артиллерии.

Также в соединениях и частях оккупантов проходили мероприятия боевого слаживания артиллерийских и минометных подразделений с проведением практических стрельб.

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Кроме того, российское командование взяло под усиленный контроль подготовки боевиков к проведению военных сборов с резервистами.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был оккупирован Россией Крым.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждает агрессивные действия РФ и не признает оккупацию Крыма. На оккупантов наложили множество санкций.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских и украинских военных, среди жертв и дети.

Как мы уже писали, сегодня на Донбассе боевики атаковали украинских военных – ранения получили три бойца.

Также напомним, что 27 июля был ровно год перемирию на Донбассе. Россия регулярно срывала мирные договоренности с самого начала перемирия, но даже в таких условиях потерь у ВСУ стало намного меньше. В ТКГ рассказывали, сколько погибло украинских военных за время перемирия.