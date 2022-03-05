Боевики "ЛДНР" предали РФ: подробности бегства оккупантов под Харьковом

От оккупантов бегут даже боевики "ЛДНР". Коллаж "Сегодня"

Украинские военные перешли в контрнаступление под Харьковом, выбив врага к российской границе. Одной из причин стало то, что боевики т. н. "ЛДНР", которые участвовали в штурме города, пустились наутек с поля боя.

Об этом сообщают Сухопутные силы ВСУ.

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Военные отмечают, что местные боевики предали не только Украину, но и Россию.

"Это стало возможным из-за несокрушимости украинского народа, отсутствия подготовленных резервов россиян, деморализации оккупационных войск и не в последнюю очередь из-за ухода подразделений так называемых "ЛДНР". Боевики начали покидать подразделения российской армии и возвращаются в свои дома. Вот такая у них консолидация. Россия начинает сокрушительную для себя войну из-за "геноцида" русскоговорящего населения, а они вовремя бросают своих "освободителей" под наш праведный гнев. Москали забыли, что предатели всегда остаются предателями", – говорится в сообщении.

Также ВСУ опубликовали фото, что осталось от оккупантов.

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Противостояние российскому вторжению

Россия за девять дней войны понесла такие потери, каких еще никогда не знала. По данным Генерального штаба ВСУ, уничтожено более 10 тысяч оккупантов и огромное количество различной техники.

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Киев уже не первый день просит НАТО закрыть небо над Украиной, чтобы российские самолеты и ракеты не бомбили украинские города. Однако страны Запада отказались по итогам вчерашнего саммита Альянса. После этого Зеленский жестко отчитал НАТО, обвинил в трусости и неспособности кого-либо защитить.

Тем временем CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя западной разведки пишет, что у Путина появился новый план по Украине – бомбить города до их сдачи.

В свою очередь министр обороны Алексей Резников заявил, что у России заканчиваются военные ресурсы в Украине – ее ждет коллапс. По его словам, путинское войско перешло к тактике испуганных шакалов и трусов-террористов, убивая мирных жителей.