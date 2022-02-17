Боевики массово обстреливают поселки на Донбассе – людей просят не выходить на улицу

На Донбассе тревожная ситуация. Фото: коллаж "Сегодня"

Возле города Счастье Луганской области утром 17 февраля российские оккупанты обстреляли поселки Старый Айдар и Лобачево. Отмечается, что враги могут открыть повторную стрельбу.

Об этом сообщили в пресс-службе объединенной территориальной громады города Счастье.

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Как стало известно, вблизи Счастья 17 февраля был совершен артобстрел – обстреляли поселки Старый Айдар и Лобачево.

Всех жителей Cчастьинской громады попросили не выходить на улицу, находиться в помещениях и вблизи укрытий.

Перечень домов, которые могут использоваться в качестве укрытия в городе Счастье:

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ул. Каштанова, дом 3

ул. Каштанова, дом 6

ул. Каштанова, дом 10

ул. Республиканская, дом 1

ул. Республиканская, дом 4

ул. Республиканская, дом 8

ул. Республиканская, дом 14

ул. Республиканская, дом 21

ул. Республиканская, дом 26

ул. Республиканская, дом 28

ул. Республиканская, дом 31

ул. Донецкая, дом 22

ул. Центральная, дом 4

ул. Центральная, дом 7

ул. Центральная, дом 12

ул. Центральная, дом 14

ул. Центральная, дом 16

пл. Мира, дом 8

пл. Мира, дом 9

В Станице Луганской продолжаются обстрелы

По состоянию на утро 17 февраля в Станице Луганской продолжаются обстрелы. Снаряды попали в детский сад – 8 детей эвакуировали. Об этом сайту "Сегодня" сообщили в Министерстве обороны Украины.

Как нам стало известно, в результате обстрела 8 детей эвакуировали из детского сада. Также ранены 2 женщины и мужчина – их госпитализировали.

Что произошло?

Российские оккупанты обстреляли Станицу Луганскую утром 17 февраля. Один из снарядов попал в детский садик, где находились дети.

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По предварительным данным, дети не пострадали. Две воспитательницы детского сада получили контузии.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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