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Боевики массово забирают жителей Донецка в военкоматы – эксклюзив

Игорь Серов, Юлия Гаврилюк
23 февраля, 10:40
Жители Донецка отметили, что эвакуация в городе хоть и идет, но уже сбавила темпы

Оккупационные власти объявили об эвакуации / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

На Донбассе продолжается эвакуация жителей оккупированных территорий. Кроме этого, набирает обороты мобилизация.

Об этом жители Донецка сообщили корреспонденту "Сегодня".

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"Мобилизация у нас только набирает обороты. Мужчин забирают в военкоматы, но не на передовую, а выполнять какие-то работы и прочую мелочевку. Но все боятся, что наших 18-летних пацанов отправят на передовую. Что касается обстановки в городе, то ночью было громко, но не так сильно, как сутки назад. В час ночи, правда, что- то очень сильно рвануло в районе телецентра",- рассказал нам дончанин, попросивший не указывать его имени в прессе.

К этому дончане добавили, что на их взгляд, эвакуация хоть и идет, но сбавила темпы.

Какая ситуация на Донбассе?

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