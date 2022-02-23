Боевики массово забирают жителей Донецка в военкоматы – эксклюзив

На Донбассе продолжается эвакуация жителей оккупированных территорий. Кроме этого, набирает обороты мобилизация.

Об этом жители Донецка сообщили корреспонденту "Сегодня".

"Мобилизация у нас только набирает обороты. Мужчин забирают в военкоматы, но не на передовую, а выполнять какие-то работы и прочую мелочевку. Но все боятся, что наших 18-летних пацанов отправят на передовую. Что касается обстановки в городе, то ночью было громко, но не так сильно, как сутки назад. В час ночи, правда, что- то очень сильно рвануло в районе телецентра",- рассказал нам дончанин, попросивший не указывать его имени в прессе.