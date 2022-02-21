Боевики на Донбассе не прекращают обстрелы. Ранены четыре бойца ВСУ

ВСУ снова понесла потери из-за обстрелов / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков пострадали четыре военных ВСУ. Сейчас они находятся в больнице.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Четыре украинских военнослужащих получили осколочные ранения, их госпитализировали. Раненные военные находятся в состоянии разной степени тяжести.

По состоянию на 17:00 21 февраля боевики 54 раза нарушили договоренности, 45 из которых – стрельбы с запрещенного вооружения. Сейчас остается контролируемой украинскими военнослужащими. Бойцы ВСУ реагируют на возможные опасности со стороны врага.

Обострение на Донбассе