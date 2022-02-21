Боевики на Донбассе не прекращают обстрелы. Ранены четыре бойца ВСУ

ВСУ снова понесла потери из-за обстрелов / Фото: Коллаж: Сегодня
На Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков пострадали четыре военных ВСУ. Сейчас они находятся в больнице.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Четыре украинских военнослужащих получили осколочные ранения, их госпитализировали. Раненные военные находятся в состоянии разной степени тяжести.
По состоянию на 17:00 21 февраля боевики 54 раза нарушили договоренности, 45 из которых – стрельбы с запрещенного вооружения. Сейчас остается контролируемой украинскими военнослужащими. Бойцы ВСУ реагируют на возможные опасности со стороны врага.
Обострение на Донбассе
- 18 февраля власти так называемых республик "ЛДНР" объявили об эвакуации жителей региона в российские города. Планируется, что якобы будет вывезено около 700 тысяч человек.
- В Минобороны допускают, что усиленная военная эскалация может начаться в ближайшие дни. Это связано с праздником, который отмечают в России – Днем защитника отечества, 23 февраля.
- По данным украинской разведки, в Донецк уже прибыли "вагнеровцы", которые вместе с российскими спецслужбами планируют провести серию террористических актов. В частности, они подорвут жилые дома, чтобы обвинить в этом Украину.
- 20 февраля боевики обстреляли наблюдателей украинской стороны СЦКК "Счастье". Снаряд попал в украинский ЗИЛ-131 "белых шлемов", который находился на мосту КПВВ.
- Вечером в этот же день оккупанты ударили из тяжелого вооружения по Луганску. Очередную провокацию российские наемники совершили около 21:00, чтобы потом обвинить в этом украинских военных.
- 21 февраля на Донбассе поселок Врубовка и город Счастье попали под обстрел российских оккупантов. В результате этого люди остались без света, газа, воды и тепла.