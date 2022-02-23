Боевики на Донбассе несут большие потери: более 10 погибших, есть раненые

Среди оккупантов есть погибшие / Фото: Коллаж: Сегодня

Российско-оккупационные войска несут потери на Донбассе. За прошедшие сутки, 22 февраля, со стороны российских наемников пострадало 13 человек.

Об этом сообщили сайту "Сегодня" в штабе ООС.

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Потери оккупантов

Потери российско-оккупационных войск за сутки, 22 февраля, составили 13 человек:

безвозвратные (200) – 12 (1 – 1 омсбр 1 АК (небоевой, в результате отравления алкоголем), 3 – 3 омсбр 1 АК (1 – небоевые, обстоятельства уточняются), 8 – 11 омсп (1 – небоевые, обстоятельства уточняются)) ;

санитарные (300) – 1 (1 – 9 омсп 1 АК (небоевой, в результате драки)).

Дополнительная информация уточняется.

Российские наемники за сутки почти 100 раз нарушили "тишину"

За прошедшие сутки, 22 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения.

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"В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочные ранения несовместимые с жизнью. Один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном заведении. Пять военнослужащих получили боевое травмирование", – говорится в сообщении.

За текущие сутки, 23 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 15 обстрелов, 14 из которых с применением тяжелого вооружения.

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