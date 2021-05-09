Боевики на Донбассе обстреляли гражданские объекты

Фото Alexander Ermochenko/Reuters

Боевики продолжили нарушать перемирие на Донбассе. За прошлые сутки, 8 мая, они девять раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе из запрещенного минскими договоренностями оружия. Одна из атак в районе Марьинки была направлена на гражданскую инфраструктуру. К счастью, обошлось без потерь среди украинских военных и гражданского населения. С начала суток 9 мая обстрелов не было.

Об этом сообщил штаб Объединенных сил.

Где стреляли

У Марьинки противник дважды открывал огонь из противотанковых пушек калибра 100 мм и автоматических станковых гранатометов. К тому же оккупанты совершили обстрел гражданской инфраструктуры города.

противник дважды открывал огонь из противотанковых пушек калибра 100 мм и автоматических станковых гранатометов. К тому же оккупанты совершили обстрел гражданской инфраструктуры города. Возле населенного пункта Пивденное открывали огонь из запрещенных минского договоренностями артиллерийских установок 122 калибра и минометов 120 калибра.

открывали огонь из запрещенных минского договоренностями артиллерийских установок 122 калибра и минометов 120 калибра. В районе Авдеевки и Опытного боевики дважды осуществили обстрел из минометов 82 калибра и стрелкового оружия.

и боевики дважды осуществили обстрел из минометов 82 калибра и стрелкового оружия. Неподалеку от Новгородоского – обстрел из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

– обстрел из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем. У поселка Золотое-4 стреляли из станковых противотанковых гранатометов.

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Украинские военнослужащие открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов, а обо всех нарушениях украинская сторона сообщила ОБСЕ.

Напомним, в течение апреля боевики "ДНР-ЛНР" потеряли 69 своих наемников. В ВСУ сообщают, что все потери не боевые.