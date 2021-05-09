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Боевики на Донбассе обстреляли гражданские объекты

9 мая, 07:54

Ксения Капустинская

Военнослужащие ООС открывали ответный огонь по позициям боевиков, обо всех нарушениях перемирия сообщили миссии ОБСЕ

Фото Alexander Ermochenko/Reuters

Боевики продолжили нарушать перемирие на Донбассе. За прошлые сутки, 8 мая, они девять раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе из запрещенного минскими договоренностями оружия. Одна из атак в районе Марьинки была направлена на гражданскую инфраструктуру. К счастью, обошлось без потерь среди украинских военных и гражданского населения. С начала суток 9 мая обстрелов не было.

Об этом сообщил штаб Объединенных сил.

Где стреляли

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Украинские военнослужащие открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов, а обо всех нарушениях украинская сторона сообщила ОБСЕ.

Напомним, в течение апреля боевики "ДНР-ЛНР" потеряли 69 своих наемников. В ВСУ сообщают, что все потери не боевые.

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Источник: Сегодня

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