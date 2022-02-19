Обстреляли насосную станцию. Боевики оставили без воды почти 50 городов и сел Донбасса

Под обстрел боевиков попала насосная станция / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики на Донбассе утром 19 февраля обстреляли насосную станцию Южнодонбасского водопровода. В результате повреждены два трансформатора, почти 50 населенных пунктов остались без воды.

Об этом сообщает КП "Вода Донбасса".

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В пресс-службе уточнили, что из-за обстрелов остановили ​​подачу воды на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольскую, Старокрымские №1, №2.

Какие города остались без воды:

Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинка, Волноваха, Докучаевск, Угледар, Мариуполь, Старый Крым.

Поселки городского типа:

Александровка, Водянское, Вишневое, Желанне, Курахивка, Цукурино, Святогоровка, Гострый, Новотроицкое, Сартана.

Села:

Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григоровка, Зоряне, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка, Владимировка, Жовтневое, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное.

Сейчас коммунальщики обследуют поврежденное оборудование. Фильтровальные станции Мариуполя переведели на водоснабжение из Старокрымского водохранилища.

Обострение на Донбассе