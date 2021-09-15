Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ и получили "ответку"

На обстрелы боевиков ВСУ открыли огонь. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе за минувшие сутки, 14 августа, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов осколочное ранение получил украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Где стреляли

В районе населенного пункта Пески противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Нью-Йорка российские наемники дважды обстреляли позиции наших военнослужащих из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Шумов враг совершил обстрел с артиллерии калибра 122 мм и минометов 120 мм калибра.

В ответ на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

По состоянию на 7:00 15 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и ранили местного жителя.

Также напомним, 8 сентября боевики ударили по мирным жителям в Марьинке и едва не разнесли жилой дом.