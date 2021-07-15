Боевики на Донбассе ранили двух украинских военных. В каком они состоянии

Пострадавших доставили в больницу. Иллюстрация Минобороны
На Донбассе за последние сутки, 14 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате пострадали двое бойцов ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Против украинских военных боевики применили минометы 120-го и 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.
Где вчера было жарко:
- Луганское;
- Пески;
- Новогригоровка;
- Светлодарск;
- Водяное;
- Красногоровка;
- Новоалександровка;
- Старогнатовка;
- Золотое-4;
- Новотошковское.
В результате обстрелов двое военнослужащих ВСУ получили ранения. Они в больнице. Состояние одного раненого удовлетворительное, другого – средней тяжести.
На обстрелы боевиков наши защитники открывали ответный огонь. Кроме того, в Луганской области заметили пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.
С начала этих суток, 15 июля, на Донбассе пока тихо. Бойцы ВСУ контролируют ситуацию.
Напомним, ранее главарь боевиков т. н. "ДНР" Денис Пушилин заявил, что оккупанты планируют захват новых территорий Украины – они не забыли о "Новороссии", проект лишь приостановили на некоторое время.
Кроме того, недавно боевики т. н. "ЛНР" заявили, что задержали преступную группу из девяти человек, которые якобы совершали заказные убийства в Луганской области.
Смотрите, какая ситуация в Золотом на Донбассе, где боевики палили по ВСУ несколько дней подряд:
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