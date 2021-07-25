Боевики на Донбассе снова обстреляли украински позиции. Ранен военный ВСУ

Из контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе полноценный пропуск осуществляет только "Станица Луганская"

Фото Oleksandr Klymenko/Reuters

На Донбассе российские наемники, проигнорировав очередные договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, 25 июля пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов в воскресенье один украинский военный получил осколочные ранения средней тяжести.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"25 июля зафиксировано 5 нарушений, из которых 4 обстрела и 1 пролет БПЛА", – говорится в сообщении.

Боевики вели огонь у Новозвановки из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Крымского наши позиции враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов, а у Нью-Йорка – из минометов 82-го калибра.

Кроме того, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия в направлении Причепиловки и зафиксировано пересечение линии разграничения вражеским беспилотным летательным аппаратом типа "Орлан-10".

Блокирование работы КПВВ

Что касается работы контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе, полноценный пропуск осуществляет только "Станица Луганская".

"Контрольные пункты функционируют ежедневно с 08:00 до 16:00. Однако, движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины", – говорится в сообщении.

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Так, напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют движение только для отдельных граждан дважды в неделю – в понедельник и пятницу. В последние дни линию разграничения там пересекли 588 человек и 81 транспортное средство на временно оккупированную территорию и 559 человек и 93 транспортных средства – на подконтрольную украинской власти.

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В то же время пассажиропоток на КПВВ "Станица Луганская" по сравнению с прошлой неделей увеличился на 35%.

"За неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 9 991 человек, а на контролируемую территорию – 10 019 человек", – сообщили в штабе ООС.

Напомним, накануне боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, в частности обстреляв частный сектор в Опытном и Марьинке, в результате пострадал местный житель.

Мы также писали, что с 24 июля жителей ОРДЛО не будут штрафовать за незаконное пересечение украинской границы из России.