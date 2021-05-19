Боевики на Донбассе убавили напор: где и сколько стреляли

Боевик на оккупированной территории обстреливает позиции ВСУ. Фото Alexander Ermochenko/Reuters
На Донбассе за последние сутки, 18 мая, зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня. С начала текущих суток обстрелов не было.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Против ВСУ враг применил подствольные, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Боевики стреляли по позиция ВСУ вблизи таких населенных пунктов:
- Пески;
- Светлодарск;
- Зайцево;
- Красногоровка;
- Авдеевка.
Потерь среди наших защитников нет. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.
Сейчас ситуацию в районе ООС контролируют украинские военнослужащие.
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