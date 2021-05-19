Боевики на Донбассе убавили напор: где и сколько стреляли

Количество обстрелов за сутки значительно уменьшилось – украинские военные контролируют ситуацию в районе ООС

Боевик на оккупированной территории обстреливает позиции ВСУ. Фото Alexander Ermochenko/Reuters

На Донбассе за последние сутки, 18 мая, зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня. С начала текущих суток обстрелов не было.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Против ВСУ враг применил подствольные, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Боевики стреляли по позиция ВСУ вблизи таких населенных пунктов:

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Пески;

Светлодарск;

Зайцево;

Красногоровка;

Авдеевка.

Потерь среди наших защитников нет. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

Сейчас ситуацию в районе ООС контролируют украинские военнослужащие.