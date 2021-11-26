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Боевики на Донбассе убили еще одного украинского военного

Инна Собора
26 ноября, 18:18
Оккупанты дважды открывали огонь с начала суток, используя запрещенное Минском оружие

Украинский военный получил ранение, не совместимое с жизнью. / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала суток 26 ноября на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. В результате одного из обстрелов погиб украинский военный.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Где стреляли

Боевики однажды использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие. Огонь открывали:

  • В направлении Маринки противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм.
  • В сторону Новомихайловки враг открывал огонь из стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Что произошло с военным

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Подробности смертельного обстрела в ООС не сообщили.

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"Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", – заявили в штабе.

Раньше мы писали:

  • Украинские военнослужащие, выполняя боевые задания в районе проведения ООС, задержали на линии разграничения оккупанта. Со снаряженным магазином от автомата Калашникова он двигался в сторону украинских позиций.
  • Оккупанты обстреляли населенный пункт Камышеваха в Луганской области. Обстрелы вели прицельно в район недавно открытой мощной телебашни.