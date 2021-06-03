Впервые за долгое время. На Донбассе за сутки ни одного обстрела

На Донбассе целые сутки подозрительно тихо – не одного обстрела боевиков

Фото Oleksandr Klymenko/Reuters

На Донбассе вчера, 2 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. С начала текущих суток обстрелов тоже не было.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Отмечается, что украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

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Напомним, ранее оккупанты обложили минами Майорское. Противник забросил запрещенные мины на подконтрольную Украине территорию с помощью гранатомета.

Кроме того, недавно СБУ отработала в прифронтовой Авдеевке (Донецкая область) нейтрализацию "вражеских диверсантов".

Также отметим, что Александр Лукашенко пригласил представителей так называемой "ЛНР" в Беларусь – допросить Романа Протасевича: