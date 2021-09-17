Боевики не перестают стрелять на Донбассе, ранен местный житель

Боевики обстреляли мирных жителей Донбасса / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики на Донбассе за прошлые сутки, 16 сентября, восемь раз обстреляли позиции украинских военных. В результате обстрелов ранен местный житель.

Об этом сообщили в Минобороны.

Вблизи Тарамчука противник дважды обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122 мм. Под обстрел попал и сам населенный пункт, повреждены жилой дом и придомовая территория.

противник дважды обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122 мм. Под обстрел попал и сам населенный пункт, повреждены жилой дом и придомовая территория. В районе Песков боевики применили минометы калибра 120 мм.

боевики применили минометы калибра 120 мм. В Луганской области враг дважды использовал беспилотники, чтобы обстрелять населенный пункт Счастье. Также по поселку палили из минометов 82 калибра – повреждена гражданская инфраструктура и частные автомобили.

Также по поселку палили из минометов 82 калибра – повреждена гражданская инфраструктура и частные автомобили. Золотое-4 оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела Счастья один местный житель получил ранения. Состояние его здоровья – удовлетворительное. Потерь среди украинских защитников нет.

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На обстрелы противника бойцы ВСУ открывали ответный огонь. Сегодня, 17 сентября, обстрелов еще не было, ситуацию контролируют украинские военные.

Эскалация на Донбассе и потери ВСУ

10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;

11 сентября – двое погибших, восемь раненых и двое получили боевые травмы;

12 сентября – один погибший и трое раненых;

13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;

14 сентября – один боец ВСУ был ранен.

Наш военный корреспондент Егор Логинов объяснил, с чем связано обострение ситуации на Донбассе. По его словам, эксперты называют несколько причин такой эскалации.

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