Боевики обстреливают украинские позиции из "Градов"

Боевики начали снова стрелять/Фото: коллаж: "Сегодня"
Российские наемники на востоке открыли огонь по украинским позициям из реактивной системы залпового огня "Град".
Об этом в Facebook сообщил политический и общественный деятель Зорян Шкиряк.
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"В эти минуты в зоне ООС происходит масштабная атака ВС РФ с РСЗО "Град" по позициям ВСУ", — сообщил Шкиряк.
Информации о раненых или погибших нет.
Признание "ЛДНР" Россией
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".
- После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.
- 22 февраля "депутат" так называемого "народного совета" самопровозглашенной "ДНР" Владислав Бердичевский заявил, что военные России уже пересекли границу "ДНР" и "ЛНР".
- Также 22 февраля Госдума России единогласно ратифицировала внесенные президентом РФ Владимиром Путиным договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с "ДНР" и "ЛНР"
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