Боевики обстреливают украинские позиции из "Градов"

Боевики начали снова стрелять/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские наемники на востоке открыли огонь по украинским позициям из реактивной системы залпового огня "Град".

Об этом в Facebook сообщил политический и общественный деятель Зорян Шкиряк.

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"В эти минуты в зоне ООС происходит масштабная атака ВС РФ с РСЗО "Град" по позициям ВСУ", — сообщил Шкиряк.

Информации о раненых или погибших нет.

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