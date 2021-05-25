Боевики обстреляли ракетами поселок на Донбассе (фото)

Первая ракета упала на территории гаражного кооператива, другая – у одного из жилых домов Пивничного Торецкого района

Боевики обстреляли Пивничное. Фото: facebook.com/10brygada

Российские наемники на Донбассе вечером в понедельник, 24 мая, выпустили две ракеты по гражданскому сектору поселка Пивничное в торецком районе (Донецкая область).

Об этом сообщила 10-я горно-штурмовая бригада Facebook.

Последствия обстрела Пивничного. Фото: facebook.com/10brygada

"18:25 часов. Тихую идиллию городка грубо и неотвратимо нарушили два мощных взрыва. С террикона шахты 6/7 в Горловке, который превратили в военное сооружение российско-оккупационные войска, сумасшедший расчет ПТРК "Фагот" выпустил 2 ракеты", – говорится в сообщении.

Последствия обстрела Пивничного Фото: facebook.com/10brygada Реклама

Первая ракета упала на территории гаражного кооператива, другая – у одного из домов на улице Цветочной.

В результате обстрела никто не пострадал, но в близлежащих домах повыбивало стекла, поврежден забор и двери гаража.

Напомним, накануне боевики трижды совершили обстрел из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов пригорода поселка Пивденне.

Мы также сообщали, что на Донбассе засекли скопление танков боевиков.