Боевики обстреляли украинские позиции у Авдеевки

На Донбассе в течение текущих суток, 10 января, на большинстве участков в районе проведения операции Объединенных сил было тихо, но в полдень в пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Инцидент произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", никто из украинских военных не пострадал.
Украинская сторона СЦКК уже уведомила представителей ОБСЕ о факте нарушения режима прекращения огня.
В штабе также сообщили, что в воскресенье саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 4 взрывоопасных предмета.
Напомним, на Рождество, 7 января, пророссийские боевики восемь раз открывали огонь по позициях украинских военных, нарушая договоренности Трехсторонней контактной группы.
Ранее мы сообщали, что на Донбассе ВСУ открыли ответный огонь по боевикам.
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