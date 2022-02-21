Боевики обстреляли Зайцево: погибли двое украинских военных, трое ранены

Полиция Донбасса документирует последствия обстрелов / Фото: Коллаж: Сегодня
Незаконные вооруженные формирования РФ обстреляли поселки Новолуганское и Зайцево, в результате погиб мирный житель и военные.
Об этом пишет пресс-служба полиции.
Снаряд в квартире
21 февраля около 17:20 в поселке Новолуганское снаряд попал в квартиру на втором этаже, также под огнем оказалось прежнее общежитие, где сейчас функционируют магазины. Погиб 51-летний житель поселка. Поврежден газопровод.
На место выехала полиция. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Обстрел Зайцево
В результате обстрела поселка Зайцево погибли двое военнослужащих, трое – ранены. Еще один воин ранен в Водяном.
Предварительная квалификация – ст. 258 УК (террористический акт). Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Последствия обстрелов на Донбассе
В течение суток из-за обстрелов оккупационных войск зафиксировано восемь повреждений инфраструктуры.
Без водоснабжения остались Авдеевка и окрестные села, а также Марьинка, Красногоровка и Верхнеторецкое. Электроснабжение отсутствует в Красногоровке, а также двух населенных пунктах вблизи Торецкая – Дружба и Озаряновка.
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