Боевики обстреляли Зайцево: погибли двое украинских военных, трое ранены

Полиция Донбасса документирует последствия обстрелов / Фото: Коллаж: Сегодня

Незаконные вооруженные формирования РФ обстреляли поселки Новолуганское и Зайцево, в результате погиб мирный житель и военные.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

Реклама

Снаряд в квартире

21 февраля около 17:20 в поселке Новолуганское снаряд попал в квартиру на втором этаже, также под огнем оказалось прежнее общежитие, где сейчас функционируют магазины. Погиб 51-летний житель поселка. Поврежден газопровод.

На место выехала полиция. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Обстрел Зайцево

В результате обстрела поселка Зайцево погибли двое военнослужащих, трое – ранены. Еще один воин ранен в Водяном.

Реклама

Предварительная квалификация – ст. 258 УК (террористический акт). Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Последствия обстрелов на Донбассе

В течение суток из-за обстрелов оккупационных войск зафиксировано восемь повреждений инфраструктуры.

Без водоснабжения остались Авдеевка и окрестные села, а также Марьинка, Красногоровка и Верхнеторецкое. Электроснабжение отсутствует в Красногоровке, а также двух населенных пунктах вблизи Торецкая – Дружба и Озаряновка.

Реклама

Читайте также: