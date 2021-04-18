Боевики обстреляли жилые дома в Зайцево

Оккупанты специально целились по жилому сектору, так как позиций украинских военных вблизи нет

Российские оккупанты на Донбассе обстреляли из минометов жилые дома в селе Зайцево (Жованка) вечером в субботу, 17 апреля.

Об этом сообщила 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ в Facebook.

Местная жительница рассказала, что обстрел произошел после 18:00, повреждены два дома на Журавского. Их хозяева не пострадали, поскольку успели спрятаться в подвале.

В то же время украинские военнослужащие уточнили, что позиций военных у обстреляных домов нет и боевики специально целились по жилому сектору.

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На видео видно поврежденный забор между домовладениями и большую воронку от снаряда в огороде, также осколками побило плодовые деревья.

Напомним, ранее в штабе ООС сообщили, что в течение суток 17 апреля боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате украинский военный получил осколочное ранение.

Мы также сообщали, что за минувшие сутки российско-оккупационные силы 15 раз открывали огонь по украинским защитникам на Донбассе.