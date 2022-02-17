Боевики обвинили ВСУ во взрывах возле Донецка. Что происходит на самом деле

Оккупанты РФ распространяют фейки по поводу ситуации на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские оккупанты начали распространять информацию о том, что украинские военные якобы выпустили снаряды по населенным пунктам ОРДЛО, а на юго-западе Донецка слышно мощные взрывы. Как выяснилось, это ложная информация и ситуация на Донбассе остается контролированной.
Об этом сообщает "Сегодня".
В Telegram-канале "Военный обозреватель" распространили следующую информацию:
- "Украинские военные только за один час сегодня утром (17 февраля) выпустили более 60 снарядов по населенным пунктам "ЛНР" и "ДНР". Применяются гранатометы, 82-мм и 120-мм минометы".
- "Мощные взрывы слышны на юго-западе Донецка. Украинские военные продолжают массированный обстрел населенных пунктов Донбасса".
Как сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе ООС, обвинение ВСУ в обстрелах населенных пунктов – это известная тактика оккупантов. По данным наших военных, ситуация на фронте остается контролированной. С начала суток зафиксировано 2 нарушения с применением запрещенного вооружения.
"Подразделения, входящие в состав ООС, находятся в готовности к своевременному и адекватному реагированию на потенциальные угрозы со стороны врага", – добавили в пресс-службе ООС.
Наши источники уточнили, что Telegram-канал "Военный обозреватель" – сугубо прокремлевский и создан для пиара российской армии, поэтому множество информации там извращено.
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В Сети российские оккупанты обвиняют украинских военных в том, что они якобы обстреляли территорию ОРДЛО. Как оказалось, это фейковая информация.
Так, в одном из Telegram-каналов распространили следующую информацию:
- "Силы Донбасса" ведут ответный огонь на подавление по объектам ВСУ, с которых сегодня утром (17 февраля) была обстреляна территория "ЛНР" и "ДНР".
- "Обстановка на линии соприкосновения существенно обострилась за последние сутки, Киев предпринимает попытки к развязыванию активных боевых действий".
В штабе ООС сайту "Сегодня" сообщили, что вся эта информация – фейк. За прошедшие сутки, 16 февраля, со стороны вооруженных формирований российско-террористических войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских действий нет. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.