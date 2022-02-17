Боевики обвинили ВСУ во взрывах возле Донецка. Что происходит на самом деле

Оккупанты РФ распространяют фейки по поводу ситуации на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты начали распространять информацию о том, что украинские военные якобы выпустили снаряды по населенным пунктам ОРДЛО, а на юго-западе Донецка слышно мощные взрывы. Как выяснилось, это ложная информация и ситуация на Донбассе остается контролированной.

Об этом сообщает "Сегодня".

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В Telegram-канале "Военный обозреватель" распространили следующую информацию:

"Украинские военные только за один час сегодня утром (17 февраля) выпустили более 60 снарядов по населенным пунктам "ЛНР" и "ДНР". Применяются гранатометы, 82-мм и 120-мм минометы".

"Мощные взрывы слышны на юго-западе Донецка. Украинские военные продолжают массированный обстрел населенных пунктов Донбасса".

Как сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе ООС, обвинение ВСУ в обстрелах населенных пунктов – это известная тактика оккупантов. По данным наших военных, ситуация на фронте остается контролированной. С начала суток зафиксировано 2 нарушения с применением запрещенного вооружения.

"Подразделения, входящие в состав ООС, находятся в готовности к своевременному и адекватному реагированию на потенциальные угрозы со стороны врага", – добавили в пресс-службе ООС.

Наши источники уточнили, что Telegram-канал "Военный обозреватель" – сугубо прокремлевский и создан для пиара российской армии, поэтому множество информации там извращено.

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Боевики обвиняют ООС в массовых обстрелах на Донбассе. Что говорят в ВСУ

В Сети российские оккупанты обвиняют украинских военных в том, что они якобы обстреляли территорию ОРДЛО. Как оказалось, это фейковая информация.

Так, в одном из Telegram-каналов распространили следующую информацию: