Боевики палили из гранатометов. Какая ситуация на Донбассе 16 июня

Боевики активизировались на Донбассе, они ударили по ВСУ из противотанкового ракетного комплекса

/ Фото: AFP

На Донбассе за прошлые сутки, 15 июня, боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Против украинских военнослужащих боевики в этот раз применили станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, минометы. Также стреляли из противотанкового ракетного комплекса.

Возле каких населенных пунктов было жарко:

Новгородское;

Южное;

Невельское;

Новотошковское;

Пески.

Также бойцы ВСУ заметили вражеский беспилотник и вовремя его подавили.

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С начала этих суток, 16 июня, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня – вблизи Авдеевки и Зайцевого. К счастью, украинские военные не пострадали.

Напомним, ранее двое украинских военных подорвались в результате взрыва неизвестного взрывного устройства на Донбассе.

Также сообщалось, что Россия угрожает закрыть миссию ОБСЕ на Донбассе. 31 июля истекает срок мандата миссии ОБСЕ на российских пропускных пунктах "Гуково" и "Донецк" – наблюдателей могут выгнать навсегда.

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