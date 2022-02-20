Боевики палят по школам и детсадам, пять человек пострадали. Что происходит на Донбассе

Боевики продолжают стрелять по населенным пунктам / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики на Донбассе продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру. По состоянию на 11:00 20 февраля российские оккупационные войска открывали по ней огонь 62 раза, пять мирных жителей пострадали.

Об этом заявили в штабе ООС во время брифинга.

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В результате обстрелов ранены двое местных жителей, которые в тот момент находились на остановке в Марьинке. Еще трое работников детсада в Станице Луганской получили контузию.

Какие населенные пункты обстреляли:

Невельское;

Новогнатовка;

Трудовское;

Гранитное;

Николаевка;

Марьинка;

Водяное;

Пески;

Опытное;

Врубовка;

Станица Луганская;

Артема;

Славное;

Золотое.

В результате обстрелов повреждены 33 здания в девяти населенных пунктах. Также снаряды попали в здания образовательных учреждений:

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2 учреждения внешкольного образования в Марьинке;

один детсад в Марьинке;

детсад в Станице Луганской;

школа во Врубовке.

Кроме того, боевики ударили и по инфраструктуре, поврежден пешеходный мост через реку в Гранитном; сеть электроснабжения в Невельском, Торецке, Авдеевке; газопровод в Станице Луганской; трансформаторная подстанция насосной станции Южнодонбасского водопровода. В результате без воды остались 24 населенных пункта.

Обострение на Донбассе