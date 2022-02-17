Боевики палят по всей линии разграничения. Мы создали онлайн-карту обстрелов

Появилась карта обстрелов за 17 февраля / Фото: Коллаж: Сегодня
Только за полдня 17 февраля боевики на Донбассе открывали огонь 34 раза – снаряды попали в школу и детсад, в которых находились дети и персонал. Как минимум четверо местных жителей пострадали.
Сайт "Сегодня" создал онлайн-карту с населенными пунктами, пострадавшими от обстрелов.
Где стреляли боевики:
- Новотошковское.
- Водяное.
- Трудовское.
- Старогнатовка.
- Старый Айдар и Марьинка.
- Пивденне и Майорск.
- Лобачево.
- Новоселовка Вторая.
- Луганское.
- Марьинка.
- Светлодарск.
- Троицкое.
- Попасная.
- Зайцево.
- Авдеевка, Шумы, Травневое, Невельское и Донецкое.
- Новозвановка.
- Станица Луганская.
- Пески.
- Гольмовский.
- Хрящевка.
Почему на Донбассе участились обстрелы?
Сразу несколько источников в Минобороны рассказали "Сегодня", что в ведомстве не расценивают сегодняшнюю эскалацию как начало вторжения, но расценивают как начало провокаций.
"Оккупанты, как всем известно, обстреливают сейчас преимущественно объекты гражданской инфраструктуры, но при этом не ведут массированной атаки по позициям ВСУ. Это дает основания говорить, что на эту минуту совершается ряд провокаций. Делаться это может для того, чтобы уже через несколько часов обвинить ВСУ в обстреле мирных жителей", – сказали нам в Минобороны.