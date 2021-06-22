Боевики понесли большие потери без единого выстрела ВСУ: что произошло

Украинская армия строго соблюдает режим тишины, не стреляет в сторону оккупантов, но боевики умудрились самоликвидироваться

Боевики продолжают нести потери на фронте / Фото: Минобороны РФ

Пока на передовой продолжаются обстрелы, в тылу на Донбассе за прошедшие сутки боевики понесли большие потери, причем украинские военные не имеют к этому отношения – оккупанты умудрились самоликвидироваться.

Об этом сообщил в Twitter офицер разведки ВСУ Сергей Нещадим.

За 21 июня погибли шесть боевиков:

четыре человека – 100 омсбр "1 армейский корпус ДНР", подрыв на неизвестном взрывном устройстве;

один – 3 омсбр "1АК", неосторожное обращение с оружием,

один – 9 омсп "1АК", ухудшение состояния здоровья.

Еще пять человек из 100 омсбр "1АК" получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

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Как сообщали новости "Сегодня", за май погибли или получили ранения 100 боевиков. По данным украинской разведки, за месяц "самоликвидировались" десятки боевиков.

А тем временем российские пропагандисты продолжают удивлять фейками о Донбассе. Один из главных фейкометов оккупантов Ольга Скабеева снова заговорила о "батальонах геев в ВСУ", причем сама же удивилась своей лжи.