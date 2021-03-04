Боевики применяют новую тактику против ВСУ: военные рассказали о минах ПОМ-2

Заявление боевиков о выходе из режима прекращения огня Украина называет угрозой срыва Минских договоренностей и выходом из перемирия. Впрочем, украинские военные говорят, что враг уже несколько месяцев как не соблюдает договоренности. Наш военный корреспондент Алексей Кашпоровский побывал на позициях, которые накануне обстреливали из танка.

Расстояние между врагом и армейцами ВСУ позволяет боевикам бить из тяжелой артиллерии, не боясь попасть по своим. В последнее время задействуют даже танки.

"Вышел танк и начал стрелять по нам, "прилеты" шли сюда. И работали 120-мм минометы, прикрывали их", – рассказал военнослужащий Максим.

Видео: Сегодня

В прошлом году он тоже был на этих позициях. Говорит – тогда боевики в основном стреляли из пулеметов. Сейчас же активно бьют из запрещенного оружия. Но главное – враг начал массово применять российские мины ПОМ-2. Дистанционно минирует не только территорию вокруг позиций, но и места, где ходят мирные жители.

"Она имеет такое свойство, как разбрасывать "паутину", и самоликвидатор. То есть, даже если на нее не попадаешь, она в один момент может сработать", – сказал он.

На днях на одной из таких мин на соседней позиции подорвался боец. Его брат, Сергей, рассказывает: накануне боевики бросили более десятка ПОМ-2. Раненый ее даже не задел – просто у мины вовремя сработал самоликвидатор.

"Он шел на проверку постов и не успел дойти до окопов, в посадке ликвидировалась ПОМ-2", – говорит военнослужащий.

Брат Сергея был довольно далеко от места взрыва, поэтому его задел лишь один осколок. Мужчине быстро оказали помощь и эвакуировали в госпиталь.

"У него было осколочное ранение мягких тканей живота, угрозы жизни не вызывало. Ротный медик отработал отлично, в полном объеме оказал медицинскую помощь", – рассказали в госпитале и добавили, что, вероятно, уже до конца этой недели парень снова вернется в строй.

Как сообщали новости "Сегодня", глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что на нарушение перемирия ВСУ будут отвечать зеркально.