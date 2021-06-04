На Донбассе прошел еще один день без обстрелов. Какая там ситуация

Фото Oleksandr Klymenko/Reuters Украинский военный на Донбассе
На Донбассе вчера, 3 июня, нарушений режима прекращения огня не было. Это уже второй день без обстрелов боевиков.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
С начала текущих суток, 4 июня, было одно нарушение прекращения огня. Противник открывал огонь из минометов 82-го калибра недалеко от Песков.
Украинские военнослужащие не пострадали. О нарушении украинская сторона сообщила СММ ОБСЕ.
Бойцы ВСУ контролируют ситуацию в районе операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
Напомним, оккупанты Донбасса предложили узаконить смертную казнь для ВСУ.
Кроме этого, ранее Евросоюз отверг российский нарратив о "внутриукраинском конфликте" на Донбассе и прямо назвал Россию стороной конфликта.
Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны в Донбассе:
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