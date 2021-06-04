На Донбассе прошел еще один день без обстрелов. Какая там ситуация

После двух дней тишины ночью 4 июня боевики снова активизировались – один раз стреляли из минометов

Фото Oleksandr Klymenko/Reuters Украинский военный на Донбассе

На Донбассе вчера, 3 июня, нарушений режима прекращения огня не было. Это уже второй день без обстрелов боевиков.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

С начала текущих суток, 4 июня, было одно нарушение прекращения огня. Противник открывал огонь из минометов 82-го калибра недалеко от Песков.

Украинские военнослужащие не пострадали. О нарушении украинская сторона сообщила СММ ОБСЕ.

Бойцы ВСУ контролируют ситуацию в районе операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

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Напомним, оккупанты Донбасса предложили узаконить смертную казнь для ВСУ.

Кроме этого, ранее Евросоюз отверг российский нарратив о "внутриукраинском конфликте" на Донбассе и прямо назвал Россию стороной конфликта.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны в Донбассе: