Боевики снова обстреляли украинские позиции на Донбассе – двое раненых

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Вооруженные формирования Российской Федерации в среду, 8 сентября, в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вследствие обстрела ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба ОТГ в Facebook.

"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.

Состояние раненых средней тяжести.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ;

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Напомним, накануне на Донбассе в результате вражеского огня еще один украинский военный получил огнестрельное ранение.

Ранее мы сообщали, что боевики не успокоились даже на День Независимости. В результате вражеского обстрела один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.