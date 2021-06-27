Боевики снова открыли огонь. Погиб украинский военный

На Донбассе не утихают обстрелы. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 26 июня, зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Один украинский военный погиб.

Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

Вблизи населенного пункта Пески противник трижды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение несовместимо с жизнью.

Неподалеку Гнутово враг дважды обстреливал украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров.

В районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

У Красногоровки российские оккупанты трижды обстреливали наши позиции по артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

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В направлении Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у Старогнатовки – из стрелкового оружия.

Вблизи Новгородского враг обстреливал украинских защитников из вооружения БМП-1.

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Неподалеку Золотого-4 российские наемники совершили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

У Широкино российские оккупанты обстреливали наших военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Красногоровки был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра, 27 июня зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Вблизи поселка Шумы враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский уверен, что Россия не начнет против Украины полномасштабную войну, так как это может стать началом Третьей мировой.