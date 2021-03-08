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Боевики ударили из запрещенного оружия, но нарвались на ответ от ВСУ

8 марта, 07:43

Сергей Мартынец

Противник применял и минометы, и даже ракетные комплексы

На Донбассе боевики снова применили запрещенное оружие. За вчерашний день противник совершил пять обстрелов позиций украинской армии.

Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

"На обстрелы противника ВСУ открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди украинских воинов нет", – говорится в сообщении.

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В ООС также сообщили, что уже с начала текущих суток боевики стреляли в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье – противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Наши защитники ответили оккупантам ответным огнем.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики продолжают блокировать КПВВ.

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Источник: Сегодня

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