Боевики ударили из запрещенного оружия, но нарвались на ответ от ВСУ

Противник применял и минометы, и даже ракетные комплексы

На Донбассе боевики снова применили запрещенное оружие. За вчерашний день противник совершил пять обстрелов позиций украинской армии.

Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Вблизи Авдеевки и населенного пункта Лебединское боевики обстреливали позиции ВСУ из запрещенных Минского договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также со станкового противотанкового гранатомета.

В районе Опытного оккупанты стреляли из подствольного гранатомета.

Вблизи населенного пункта Южное захватчики били из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

"На обстрелы противника ВСУ открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди украинских воинов нет", – говорится в сообщении.

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В ООС также сообщили, что уже с начала текущих суток боевики стреляли в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье – противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Наши защитники ответили оккупантам ответным огнем.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики продолжают блокировать КПВВ.