Боевики ударили по мирным жителям в Марьинке: фото обстрелянного дома

Противник ударил по простым людям / Фото: Минобороны РФ

Оккупационные войска РФ обстреливают не только позиции ВСУ, но и вчера вечером ударили из минометов по жилому дому. Украинское военное командование показало последствия удара по мирным жителям.

Об этом сообщает штаб ООС.

Боевики 8 сентября с 23:00 до 23:16 совершили обстрел окраины Марьинки с применением миномета калибра 82 мм.

Последствия "русского мира". Фото: ООС

Наблюдательной группой украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) была проведена верификация последствий указанного обстрела, в ходе которого были установлены и задокументированы факты нарушения Минских договоренностей, а именно были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры: повреждение стены здания, прилегающей территории.

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Из-за действий окупантов могли погибнуть люди. Фото: ООС

"Указанные действия вооруженных формирований Российской Федерации свидетельствуют о нежелании соблюдать режим прекращения огня и подвергают местное население опасности", – заявили военные.

След от разрыва мины. ФОто: ООС

Как мы уже писали, сегодня боевики обстреляли из тяжелого вооружения железную дорогу неподалеку от станции Скотоватая, что вблизи Верхнеторецкого. Работников станции и пассажиров срочно эвакуировали.

Также сегодня в результате вражеского обстрела ВСУ понесли новые потери на фронте.