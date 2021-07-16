Боевики ударили по Нью-Йорку, могла быть химическая катастрофа: видео и фото

Боевики ударили мо жилому сектору. Коллаж "Сегодня"
Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе. На этот раз враг ударил по мирным жителям украинского Нью-Йорка, что в Донецкой области. Чудом никто не пострадал, но этот удар мог закончится катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов.
Об этом сообщает 10 горно-штурмовая бригада ВСУ.
Оккупанты атаковали поселок вчера вечером в 19:30, применив запрещенную 122-мм артиллерию. В результате были повреждены частные дома – снаряды падали всего в нескольких сотнях метров от автостанции с. Нью-Йорк.
"Чудом никто не пострадал. Кроме того, что могли погибнуть гражданские люди, следует напомнить, что в поселке Нью-Йорк хранятся сотни тонн опасных химических отходов. Выброс их в атмосферу приведет к катастрофе, последствия которой трудно представить. Обстрел Нью-Йорка – это военное преступление без срока давности. Вот так и получается – "из России с любовью". Россия – враг. Россия – убивает", – написали военные.
Как сообщали новости "Сегодня", за вчерашний день в результате обстрелов позиций ВСУ на фронте пострадали пять украинских бойцов. На обстрелы противника наши военные открывали ответный огонь.
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