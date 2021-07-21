Боевики за сутки понесли большие потери: что произошло в "Л/ДНР"

Противник так хорошо научился самоликвидироваться, что украинским военным даже и стрелять не нужно

Оккупанты несут потери / Фото: Минобороны РФ

Пока передовые отряды боевиков на Донбассе продолжают обстрелы, в тылу оккупанты тоже не скучают и регулярно "самоликвидируются". За вчерашний день у противника раненными и погибшими восемь человек.

Об этом сообщает в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

За 20 июля погибли два боевика:

один – 100 омсбр "1 АК" (небоевой, в результате болезни);

один – 4 омсбр (небоевой, в результате неосторожного обращения с оружием).

Ранения получили шесть человек:

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один – 6 омсп "2 АК" (небоевой, неосторожное обращение с оружием);

один – 3 омсбр "1 АК" (небоевой, неосторожное обращение с оружием);

два – 9 омсп "1 АК" (небоевой, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве);

два – 4 омсбр "2 АК" (небоевой, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве).

Оккупанты продолжают гибнуть как мухи, и это еще украинские военные не стреляют – боевики хорошо научились самоликвидироваться. Как сообщали новости "Сегодня", за июнь боевики понесли большие потери.

Напомним, недавно боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов.