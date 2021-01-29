Более 3 тонн наркотиков и 118 причастных: на Харьковщине провели спецоперацию (фото и видео)

Копы уже сообщили о 63 подозрениях

В Харьковской области правоохранители провели спецоперацию и установили 118 человек, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропов. Стоимость изъятых веществ около 120 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что к операции задействовали более 600 правоохранителей.

Что сделали во время операции:

ликвидировали семь подпольных нарколабораторий;

провели 350 обысков;

изъяли около 200 кг наркотических и психотропных веществ (около 300 000 доз);

изъяли более 3 тонн прекурсоров для их изготовления;

заблокировали 5 интернет-магазинов наркотиков;

выявили 43 наркопритона.

Среди изъятого есть более 80 кг каннабиса, более 80 л опия, 30 кг "Альфа PVP", 4 кг амфетамина, 2700 упаковок метадона и 2500 упаковок опиоидного (наркотического) препарата. По ценам "черного" рынка все это стоит около 120 млн гривен.

Кроме того, полицейские разоблачили две организованных группировки. Одна "специализировалась" на изготовлении "Альфа PVP", ее продавали три сообщника в соцсети.

Реклама

Другая группа наладила сеть изготовления и сбыта метадона. Организатор из Киева поставляла наркотики двум сообщникам из Харьковской области. Они получали товар, фасовали и распространяли его в городе.

Сейчас 16 человек задержаны, сообщено о 63 подозрениях.

Напомним, в Черниговской области двое копов занимались наркоторговлей.

Кроме того, под Запорожьем 16-ти и 18-летняя подруги продавали наркотики в соцсети.