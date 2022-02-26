Семилетняя девочка погибла, более 70 ранены: оккупанты обстреливают Ахтырку

Под Сумами неспокойно / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ахтырке (Сумская область) 26 февраля более 70 человек были ранены. Также погибла семилетняя девочка.

Об этом сообщила корреспондент "Сегодня" Олеся Боровик.

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"В районную больницу привезли более 70 раненых после обстрела в Ахтырке. Военные и гражданские. Два иностранных журналиста", – написала она.

По предварительной информации, военная часть полностью разбита.

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"Колонна техники прошла через Ахтырку и Тростянец в направлении Сум. На улице Белопольской колонна тяжелой российской техники, идет бой", – добавила журналистка.

Ситуация в Украине 26 февраля

На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".

Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

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В Киеве, по состоянию на 6:00 утра, звуки стрельбы слышны в центре города, в частности, на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске звучат как автоматные очереди, так и взрывы.

Мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп. Столичные власти полностью остановили движение поездов "красной" ветки метрополитена.

Также в столице были обстрелы в районе аэропорта "Киев" ("Жуляны").