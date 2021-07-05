Более ста детей отдохнут этим летом благодаря Фонду Рината Ахметова

Детский лагерь

Более ста ребят отдохнут этим летом благодаря Фонду Рината Ахметова. Программа будет насыщенной, а главное – будет способствовать оздоровлению как физическому, так и психологическому, говорится в сюжете новостей "Сегодня".

Сейчас десятилетний Кирилл может спокойно играть в футбол с друзьями. А семь лет назад его жизнь была совершенно иной – Лисичанск жил в аду в 2014 году.

У мамы Кирилла Натальи до сих до сих пор тревожный взгляд и волнение за сына. Это понятно, ведь война не покидает ни на минуту.

"Дали зеленый коридор. Мы проехали, а за нами автобус расстреляли с людьми. У меня сестра выезжала с ребенком из Северодонецка под пули", – вспоминает жительница Лисичанска Наталья Анисимова.

Анисимовы пережили страшные события у родных в Харьковской области. За домом на Луганщине ухаживали родители Натальи. К счастью, жилье на повреждено и в данный момент они живут в родном городе. Правда, прифронтовая территория сказывается на моральном состоянии детей. Кириллу нужен отдых. Этим летом он едет в Святогорск благодаря Фонду Рината Ахметова.

"Основная задача проекта "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето" – поддержка ребят Донбасса во время летних каникул. На сегодняшний день более 4500 детей, проживающих по обе стороны линии соприкосновения, получили курс психологической реабилитации", – отмечает директор программ и проектов Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

Кирилл отдохнет в лагере Святогорска уже в июле. Новинкой в этом году станет съемка ролика о себе в рамках проекта "Кино-лето".

Участниками проекта этим лета станут ребята из малообеспеченных и социально незащищенных семей, из приемных семей и детских домов семейного типа из Донецкой и Луганской областей, а также те, которые живут на неподконтрольной Украине территории и в "серой зоне", и ребята-переселенцы. "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето" подарит незабываемые воспоминания. В этом году более ста ребят окунутся в мир творчества, отдыха и полезных занятий.

Напомним, благодаря Фонду Рината Ахметова и группе "Метинвест" кислородная станция открылась в Покровской клинической больнице.