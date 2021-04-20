Более ста пострадавших: в Одесской области ликвидировали канал торговли людьми (фото, видео)

В Одесской области банда оформляла украинцев беженцами во Франции и забирала все их компенсации – как ликвидировали схему – фото и видео

В Одесской области пограничники ликвидировали канал торговли людьми. Нарушители отправляли людей во Францию в качестве беженцев и отбирали их компенсацию.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Нарушители вербовали украинцев с низким социальным уровнем жизни. Им предлагали "путешествие по Европе" с возможностью получить 200-300 евро на карманные расходы.

Во Франции у жертв отбирали у документы и угрожали проблемами с законом. От них требовали оформить заграницей статус беженца. Ведь по закону им выплачивают девять месяцев по 300 евро компенсации. Группировка отбирала банковские карты, забирала все деньги и только тогда разрешала выехать домой.

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Предварительно, пострадали более ста человек. Правоохранители провели около 50 обысков и задержали восемь фигурантов в разных городах и странах.

Напомним, в Запорожье задержали 53-летнюю женщину, которая продала своего малолетнего сына для попрошайничества.

Кроме того, в Харькове задержали 33-летнюю женщину, которая отправляла на Мальту девушек для сексуальной эксплуатации.