Более восьми тысяч шаров. В Полтаве украшают главную елку (фото)

В Полтаве активно готовятся к Новому году. Фото: коллаж "Сегодня"

В Полтаве уже установили главную елку и сейчас проверяют новогоднюю иллюминацию. Заработать она должна 19 декабря на День святого Николая.

Об этом сообщает Суспільне.

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Какой будет главная елка в Полтаве?

Новогоднюю елку на площади возле областного театра монтировать начали 6 декабря. Сейчас проверяют исправность гирлянд.

"Здесь более восьми тысяч маленьких шариков, которые связаны в своей секции. Работают с контролера, который ими управляет, рисует рисунок из них. Они все связаны между собой, на них стоит программа", – рассказал электромонтер Сергей Кравченко.

Высота искусственного дерева – примерно 22 метра.

"Сейчас проходят пусконаладочные работы иллюминации елки, также забора и шатра возле самой елки. Также подключается некоторая иллюминация, расположенная на улице Соборности возле Солнечного и Петровского парка. И проводятся дополнительные еще работы по Корпусному парку перед запуском", – сообщил директор предприятия "Горсвет" Юрий Мищенко.

В этом году новых украшений не покупали. На содержание елки из бюджета общины было направлено почти 125 тысяч гривен.

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В Полтаве готовятся к Новому году. Фото: Суспільне

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Главная елка в Полтаве. Фото: Суспільне

Новогодняя красота в Полтаве. Фото: Суспільне

Елку в Киеве зажгут не на Николая

Зажжение главной елки страны на Софийской площади впервые перенесли. Традиционно главную елку в Киеве зажигали 19 декабря на день Святого Николая. Впервые за 8 лет эта традиция нарушена.

Как пояснили нам организаторы новогоднего праздника на Софийской, главную елку страны на Софийской площади зажгут 18 декабря в 17:00, за день до праздника Святого Николая.